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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кудус может заменить суперзвезду в топ-клубе АПЛ

18 Апреля 2024 • 10:21 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Вест Хэм
21.04 17:00

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Мохаммед Кудус летом может продолжить карьеру в более сильном коллективе из Английской премьер-лиги. Как сообщает Fichajes, ганец может отправиться в «Ливерпуль» и заменить Мохамеда Салаха, если египтянин летом решит продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Напомним, 23-летний Кудус проводит дебютный сезон в Английской премьер-лиге после того, как прошлым летом перебрался в «Вест Хэм» из амстердамского «Аякса». Сейчас на его счету 7 забитых голов и 4 результативные передачи в 28 матчах чемпионата.

Отметим, что контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года. Египтянин пока не тянется к новому соглашению, поэтому «скаузеры» рассматривают вариант с продажей в ближайшее трансферное окно.

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