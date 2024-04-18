Кудус может заменить суперзвезду в топ-клубе АПЛ

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Мохаммед Кудус летом может продолжить карьеру в более сильном коллективе из Английской премьер-лиги. Как сообщает Fichajes, ганец может отправиться в «Ливерпуль» и заменить Мохамеда Салаха, если египтянин летом решит продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Напомним, 23-летний Кудус проводит дебютный сезон в Английской премьер-лиге после того, как прошлым летом перебрался в «Вест Хэм» из амстердамского «Аякса». Сейчас на его счету 7 забитых голов и 4 результативные передачи в 28 матчах чемпионата.

Отметим, что контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года. Египтянин пока не тянется к новому соглашению, поэтому «скаузеры» рассматривают вариант с продажей в ближайшее трансферное окно.