Марсьяль может перейти в клуб из Лондона

Нападающий Антони Марсьяль, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», может трудоустроиться в другом английском клубе. Об этом рапортуют журналисты Teamtalk.

По сведениям источника, заполучить французского форварда в свои ряды намерен лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» рассчитывают подписать Марсьяля на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Кроме лондонского клуба, в трансфере Антони заинтересованы туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Марсьяль провел 13 матчей, в которых отметился всего одним забитым мячом.