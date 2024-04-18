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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марсьяль может перейти в клуб из Лондона

18 Апреля 2024 • 10:19 Комментировать

Нападающий Антони Марсьяль, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», может трудоустроиться в другом английском клубе. Об этом рапортуют журналисты Teamtalk.

По сведениям источника, заполучить французского форварда в свои ряды намерен лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» рассчитывают подписать Марсьяля на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Кроме лондонского клуба, в трансфере Антони заинтересованы туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Марсьяль провел 13 матчей, в которых отметился всего одним забитым мячом.

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Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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