Артета: «Арсенал» не играл в Лиге чемпионов 7 лет, а в четвертьфинале – 14 лет»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета попытался найти оправдание вылету своей команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Вчера «канониры» выбыли с турнира, проиграв на выезде мюнхенской «Баварии» (0:1).

«Арсенал» не играл в Лиге чемпионов 7 лет, а в четвертьфинале – 14 лет. У этого всего есть причина. Мы должны многому научиться. У больших клубов на это порой уходят годы», – цитирует Артету журналист Фабрицио Романо.

«Арсенал» сохраняет шансы на победу в Английской премьер-лиге. За 6 туров до конца команда Микеля Артеты отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка в турнирной таблице.