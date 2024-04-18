Новый владелец «Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока «Барселоны»

Защитник сборной Франции и каталонской «Барселоны» Жюль Кунде может сменить клубную прописку. Как стало известно журналистам Teamtalk, в подписании футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В манкунианском гранде рассматривают Кунде в качестве замены защитнику Аарону Уан-Биссаке. В подписании французского футболиста лично заинтересован новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф.

Жюль выступает за «Барселону» с 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027-го. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.