Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Барселону» - названо имя

Каталонская «Барселона» продолжает искать нового главного тренера. Нынешний наставник команды Хави Эрнандес покинет «сине-гранатовых» по завершении сезона-2023/2024.

Согласно данным Teamtalk, в поле зрения руководства «Барселоны» попал бывший рулевой московского «Спартака» Унаи Эмери. В настоящий момент испанский специалист тренирует бирмингемскую «Астон Виллу». Он руководит «львами» с ноября 2022 года.

Напомним, что «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче «ПСЖ» со счетом 1:4. В чемпионате Испании подопечные Хави располагаются на второй позиции в турнирной таблице.

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