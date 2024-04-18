«Ливерпуль» может потерять главную звезду после ухода Клоппа

«Ливерпуль» близок к расставанию с одном из лучших игроков команды. По информации таблоида The Sun, египетский нападающий Мохамед Салах намерен покинуть мерсисайдцев после ухода Юргена Клоппа. Немецкий тренер анонсировал отставку по окончании сезона.

Главным претендентом на Мохамеда считается саудовский «Аль-Иттихад». Руководство клуба готово заплатить за форварда 200 миллионов фунтов (~233 миллиона евро).

Напомним, что Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. Трудовой договор 31-летнего форварда истекает в конце следующего сезона. Transfermarkt оценивает стоимость египтянина в 65 миллионов евро.

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