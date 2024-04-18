​Костакурта: «Гвардиоле повезло в прошлом году»

Бывший защитник итальянского «Милана» Алессандро Костакурта считает, что «Манчестер Сити» повезло в финале прошлогодней Лиги чемпионов, когда английская команда смогла переиграть с минимальным счётом «Интер».

- Всем большим игрокам и тренерам может улыбнуться удача, без этого не выиграешь. Гвардиоле она улыбнулась в прошлом году, в финале Лиги чемпионов, - цитирует слова Костакурты fcinter1908.it.

Напомним, что каталонский суперспециалист возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году, но к победе в самом престижном клубном турнире футбольной Европы привёл свой клуб лишь в 2023 году.