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​Костакурта: «Гвардиоле повезло в прошлом году»

18 Апреля 2024 • 03:09 Комментировать

Бывший защитник итальянского «Милана» Алессандро Костакурта считает, что «Манчестер Сити» повезло в финале прошлогодней Лиги чемпионов, когда английская команда смогла переиграть с минимальным счётом «Интер».

- Всем большим игрокам и тренерам может улыбнуться удача, без этого не выиграешь. Гвардиоле она улыбнулась в прошлом году, в финале Лиги чемпионов, - цитирует слова Костакурты fcinter1908.it.

Напомним, что каталонский суперспециалист возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году, но к победе в самом престижном клубном турнире футбольной Европы привёл свой клуб лишь в 2023 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Алессандро Костакурта
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