«Манчестер Юнайтед» проведёт переговоры по форварду из Бундеслиги

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко по-прежнему фигурирует в списке трансферных интересов «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» уже давно называются в числе претендентов на словенца наряду с другими грандами Английской премьер-лиги. По информации журналиста Бена Джейкобса, руководство «Манчестер Юнайтед» планирует перейти к конкретным действиям – летом клуб начнёт переговоры с «РБ Лейпцигом» по трансферу игрока. 20-летний форвард, как ожидается, должен составить конкуренцию за место в старте Расмусу Хёйлунну.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Беньямина Шешко составляет 40 млн евро.