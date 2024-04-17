Алиссон рассказал, чего не хватает «Ливерпулю»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер высказался о причинах неудач команды в последних матчах.

Коллектив Юргена Клоппа потерпел сокрушительное поражение от «Аталанты» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы на «Энфилде» (0:3), а чуть позднее уступил в родных стенах «Кристал Пэлас» в матче Премьер-лиги (0:1).

«Мы должны улучшить свою игру. Если быть точнее, то нам следует вернуться к тому, что было раньше, – то есть лучше реализовывать моменты и чаще играть «на ноль». Я знаю качества наших нападающих и защитников, и поэтому, если мы будем действовать как единое целое, то вернёмся на победный путь», – приводит Football Italia слова Алиссона из пресс-конференции в преддверии ответной встречи с «Аталантой».