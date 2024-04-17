Названа возможная цель «Арсенала» на рынке

Европейские гранды оценивают варианты по усилению своих составов на лето. Как сообщает Football Insider, «Арсенал» может возобновить интерес к полузащитнику «Астон Виллы» Дугласу Луису. «Канониры» могут сделать бирмингемцам предложение по этому футболисту в ближайшее трансферное окно.

Дугласу Луису 25 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают бразильского полузащитника в 70 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Дуглас Луис провёл 46 официальных матчей. В них бразилец записал на свой счёт 10 голов и 10 голевых передач на партнёров.