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Названа возможная цель «Арсенала» на рынке

17 Апреля 2024 • 19:32 Комментировать (1)

Европейские гранды оценивают варианты по усилению своих составов на лето. Как сообщает Football Insider, «Арсенал» может возобновить интерес к полузащитнику «Астон Виллы» Дугласу Луису. «Канониры» могут сделать бирмингемцам предложение по этому футболисту в ближайшее трансферное окно.

Дугласу Луису 25 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают бразильского полузащитника в 70 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Дуглас Луис провёл 46 официальных матчей. В них бразилец записал на свой счёт 10 голов и 10 голевых передач на партнёров.

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Арсенал Лондон Давид Луис Астон Вилла трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
17 Апреля 2024 в 19:40
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