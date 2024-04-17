«Эвертон» хочет сохранить Калверта-Льюина

Нападающий Доминик Калверт-Льюин давненько находится на радарах более статусных клубов Английской премьер-лиги. Впрочем, «Эвертон» хочет сохранить этого футболиста в своих рядах. Как сообщает Football Insider, мерсисайдский клуб заинтересован в продлении контракта с Калвертом-Льюином.

Действующее трудовое соглашение 27-летнего Калверта-Льюина рассчитано до середины 2025 года. Если «ириски» не смогут договориться о продлении договора, им будет выгодно продать игрока летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

В 33 матчах сезона 2023/2024 Доминик Калверт-Льюин забил шесть голов и отдал два голевых паса на партнёров.