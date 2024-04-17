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«Эвертон» хочет сохранить Калверта-Льюина

17 Апреля 2024 • 17:53 Комментировать

Нападающий Доминик Калверт-Льюин давненько находится на радарах более статусных клубов Английской премьер-лиги. Впрочем, «Эвертон» хочет сохранить этого футболиста в своих рядах. Как сообщает Football Insider, мерсисайдский клуб заинтересован в продлении контракта с Калвертом-Льюином.

Действующее трудовое соглашение 27-летнего Калверта-Льюина рассчитано до середины 2025 года. Если «ириски» не смогут договориться о продлении договора, им будет выгодно продать игрока летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

В 33 матчах сезона 2023/2024 Доминик Калверт-Льюин забил шесть голов и отдал два голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Доминик Калверт-Льюин
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Сегодня, 17 Апреля
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