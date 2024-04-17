Центральный защитник «Эвертона» Джерред Брэнтуэйт может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Экрем Конур, «ириски» готовы отпустить 21-летнего футболиста, если поступит достойное предложение. По данным источника, «Эвертон» хочет заработать на продаже Брэнтуэйта минимум 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Брэнтуэйт появился на поле в 35 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Действующий трудовой договор защитника с «Эвертоном» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Брэнтуэйта в 30 миллионов евро.