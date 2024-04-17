Дибала интересен двум суперклубам

Нападающий Пауло Дибала ждёт возможности обсудить с «Ромой» новый контракт. Действующий трудовой договор аргентинского футболиста в итальянской столице рассчитан до середины 2025 года.

Между тем, некоторые европейские клубы интересуются ситуацией Дибалы и собирают информацию о пункте выкупа из его нынешнего контракта. В число этих клубов входят «Барселона» и «Челси», о чём в социальных сетях пишет журналист Руди Галетти.

В сезоне 2023/2024 Пауло Дибала провёл 31 официальный матч. В них 30-летний нападающий записал на свой счёт четырнадцать голов и девять результативных передач на партнёров.