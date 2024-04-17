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«Тоттенхэм» надеется сохранить Вернера, не выкупая его

17 Апреля 2024 • 16:58 Комментировать

В зимнее трансферное окно нападающий Тимо Вернер сменил «РБ Лейпциг» на «Тоттенхэм». Лондонский клуб арендовал немецкого футболиста с правом дальнейшего выкупа.

Как сообщает HITC, «Тоттенхэм» надеется сохранить Вернера в составе, не реализовывая опцию выкупа. Так, лондонцы хотят продлить аренду 28-летнего форварда на следующий сезон.

За «Тоттенхэм» Тимо Вернер провёл 13 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 17 миллионов евро.

«Тоттенхэм» сейчас занимает пятое место в таблице Премьер-лиги.

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Тоттенхэм Тимо Вернер РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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