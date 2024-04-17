Агент Жоржиньо отреагировал на слухи об интересе «Ювентуса» и «Фиорентины»

Агент Жоао Сантос, который работает с полузащитником «Арсенала» Жоржиньо, высказался по поводу слухов, связывающих игрока с «Ювентусом» и «Фиорентиной».

«Может ли «Фиорентина» подписать игрока уровня Жоржиньо? Надо понять, что они думают. С амбициозным проектом, в рамках которого клуб хочет попасть в Лигу чемпионов, у нас не возникло бы проблем.

«Ювентус»? По моему мнению, им не нужен такой футболист, как Жоржиньо. Если Кристиано Джунтоли [директор «Ювентуса»] считает иначе, он может взяться со мной», - сказал Сантос TV Play.

Агент отметил, что 32-летний Жоржиньо хотел бы снова поиграть в Италии. Действующий контракт игрока в Лондоне рассчитан до конца текущего сезона.