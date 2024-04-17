Названы два главных кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Летом в «Манчестер Юнайтед» может смениться главный тренер. Согласно сообщениям из прессы, решение по будущему Эрика тен Хага на «Олд Траффорд» будет приниматься по завершению сезона.

Если тен Хаг будет уволен, то основными претендентами на пост тренера «Манчестер Юнайтед» будут Грэм Поттер и Роберто де Дзерби. Об этом информирует Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Рича Фэя. Он специализируется на новостях о «красных дьяволах».

Стоит сказать, что Поттер сейчас не имеет клуба, а де Дзерби весьма успешно работает с «Брайтоном». Итальянец ранее дал понять, что может покинуть клуб по завершению сезона.