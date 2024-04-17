«Манчестер Юнайтед» переключился с Брэнтуэйта на другого защитника

Важной задачей «Манчестер Юнайтед» на летнем трансферном рынке является укрепление оборонительной линии. «Красные дьяволы» присматривались к Джерреду Брэнтуэйту из «Эвертону», но их спугнул высокий ценник.

Теперь, если верить TEAMtalk, «Манчестер Юнайтед» переключился на Жана-Клера Тодибо из «Ниццы». Слухи уже давненько связывают французского защитника с возможным переездом на «Олд Траффорд».

Жану-Клеру Тодибо 24 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают этого игрока в 35 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.