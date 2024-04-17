В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Майну

В компании INEOS, которая недавно стала владельцем «Манчестер Юнайтед», очень хотят надолго сохранить в команде полузащитника Кобби Майну. Как сообщает таблоид the Sun, клуб намерен предложить 18-летнему футболисту новую выгодную сделку.

Майну стал играть за «Манчестер Юнайтед» по ходу нынешнего сезона. Достаточно быстро этот футболист пробился в число основных. За первую команду «красных дьяволов» Майну провёл уже 27 официальных матчей, в которых смог забить три гола.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в воскресенье, 21 апреля, - против «Ковентри» в Кубке Англии.