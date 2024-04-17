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Гвардиола: «Если мы хотим пройти «Реал», нам нужно сыграть лучше, чем в Мадриде»

17 Апреля 2024 • 15:23 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
1 1.63 X 4.30 2 4.90
Через 5 ч. 30 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что если его команда хочет пройти в полуфинал Лиги чемпионов, ей придётся улучшить свою игру в ответном матче с мадридским «Реалом». Напомним, первый поединок в Испании завершился вничью 2:2. Сегодня команды сыграют между собой на «Этихад Стэдиум».

«Если мы хотим пройти «Реал», нам нужно сыграть лучше, чем в Мадриде. Игроки были фантастическими и добыли хороший результат, но нам нужно добавить кое-что и улучшить то, что выглядело не очень хорошо. Дома мы чувствуем себя комфортно», – высказался Гвардиола на пресс-конференции.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1) Все комментарии
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ВетерПеремен
17 Апреля 2024 в 15:34
Или 3:3 все же))
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