Гвардиола: «Если мы хотим пройти «Реал», нам нужно сыграть лучше, чем в Мадриде»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что если его команда хочет пройти в полуфинал Лиги чемпионов, ей придётся улучшить свою игру в ответном матче с мадридским «Реалом». Напомним, первый поединок в Испании завершился вничью 2:2. Сегодня команды сыграют между собой на «Этихад Стэдиум».

«Если мы хотим пройти «Реал», нам нужно сыграть лучше, чем в Мадриде. Игроки были фантастическими и добыли хороший результат, но нам нужно добавить кое-что и улучшить то, что выглядело не очень хорошо. Дома мы чувствуем себя комфортно», – высказался Гвардиола на пресс-конференции.