«Манчестер Юнайтед» ещё не вычеркнул из своего шорт-листа одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

«Манчестер Юнайтед» всё ещё присматривается к одному из лучших бомбардиров немецкой Бундеслиги. Если верить изданию Bild, манкунианцы сохраняют интерес к нападающему «Штутгарта» Серу Гирасси.

Гвинеец в 23 матчах этого розыгрыша чемпионата Германии забил 25 голов, благодаря чему занимает второе место в таблице бомбардиров после Гарри Кейна из мюнхенской «Баварии».

28-летний Гирасси интересен и другим клубам из Английской премьер-лиги, но фаворит в гонке за нападающим пока неизвестен. Ранее сообщалось, что в контракте у Серу прописана сумма отступных, которая составляет в районе 20 миллионов евро.