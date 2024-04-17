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«Ливерпуль» предложил 60 миллионов за экс-полузащитника «Реала»

17 Апреля 2024 • 13:27 Комментировать

Атакующий полузащитник «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо имеет вариант трудоустройства в топ-клубе чемпионата Англии. Согласно информации Fichajes, интерес к 22-летнему японцу по-прежнему проявляет «Ливерпуль».

Кубо является одним из приоритетных вариантов усиления для мерсисайдцев в летнее трансферное окно. «Красные» предложили за футболиста 60 миллионов евро.

Такефуса связан контрактными обязательствами с «Реал Сосьедадом» до лета 2029 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании вингер сыграл 24 встречи, отметившись семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Ливерпуль Реал Сосьедад Такефуса Кубо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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