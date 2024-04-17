Постекоглу: «Не думаю, что Кейн покинул «Тоттенхэм» ради трофеев»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу не думает, что нападающий Гарри Кейн летом покинул «Баварию» ради трофеев. Напомним, в этом сезоне англичанин имеет шансы только на победу в Лиге чемпионов, где его команда сегодня сыграет с лондонским «Арсеналом» в ответном четвертьфинале.

«Не думаю, что Кейн покинул «Тоттенхэм» ради трофеев. Он был предельно ясен, когда говорил, что хочет принять новый вызов и попробовать себя в другом чемпионате. Гарри очень долго находился в одном клубе. Наступил момент, когда ему нужно было принять решение: быть человеком одной команды или перебраться в новое место. Не думаю, что Кейн был уверен, что не выиграет в «Тоттенхэме» ни одного трофея», – цитирует Постекоглу Goal.com.