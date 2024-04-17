Ван де Бек может перейти в команду Захаряна

Центральный полузащитник Донни ван де Бек, который играет в аренде за «Айнтрахт», может сменить чемпионат Германии на испанскую Ла Лигу. По информации Todofichajes, в подписании футболиста заинтересован «Реал Сосьедад». Переход может состояться летом.

Контракт нидерландского футболиста принадлежит «Манчестер Юнайтед». Журналисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии ван де Бек провел семь поединков за «Айнтрахт». Полузащитник получил одну желтую карточку, не отметившись результативными действиями.