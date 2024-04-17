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Венгер дал прогноз на матч «Бавария» – «Арсенал»

17 Апреля 2024 • 12:46 Комментировать
Бавария
...
Арсенал
1 2.35 X 3.80 2 2.75
Через 7 ч. 21 мин.

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер дал прогноз на выездной матч против мюнхенской «Баварии» в рамках ответного четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, первая игра на «Эмирейтс» завершилась вничью 2:2.

«Я бы оценил шансы команд 50 на 50. «Бавария» была уязвима в этом розыгрыше Бундеслиги. Она проиграла у себя дома дортмундской «Боруссии» в очень важном матче. По этой причине «Бавария» не будет чувствовать себя на 100% уверенной. Я всё ещё считаю, что «Арсеналу» вполне по силам выйти в полуфинал», – сказал Венгер в эфире be in Sports.

«Арсенал» в последний раз играл в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне-2008/09, когда уступил «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Бавария Арсенал Лондон ещё теги

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БАВАРИЯ АРСЕНАЛ
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