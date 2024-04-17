«Арсенал» решил продать нападающего - цена почти 50 миллионов евро

Форвард лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа может быть продан в летнее трансферное окно. Как сообщает аккаунт DeadlineDayLive со ссылкой на источник, руководство «канониров» готово расстаться с игроком, если за него заплатят порядка 47 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Нкетиа принял участие в 36 поединках лондонского коллектива, отметившись шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

24-летний нападающий выступает за «Арсенал» с января 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов.