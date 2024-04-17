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«Ювентус» выслушает предложения по Кьезе, игрок был связан с двумя клубами АПЛ

17 Апреля 2024 • 12:30 Комментировать
Кальяри
...
Ювентус
19.04 21:45

Туринский «Ювентус» готов выслушать предложения о продаже своего нападающего Федерико Кьезы. По информации от Tuttosport, если главный тренер Массимилиано Аллегри покинет свой пост летом, вероятность продажи итальянца заметно возрастёт.

Отметим, что ранее Кьеза был связан с двумя английскими клубами – «Ливерпулем» и «Ньюкаслом». Пока неизвестно, какая именно команда занимает лидирующие позиции в гонке за итальянцем.

Кьеза в нынешнем розыгрыше Серии А записал на свой актив семь голов и одну результативную передачу. 26-летний футболист выступает за туринский «Ювентус» с 2020 года, когда перебрался из «Фиорентины».

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