«Реал» нашёл защитника в АПЛ - названо имя

21-летний бразильский защитник Мурилло, выступающий в Английской премьер-лиге за «Ноттингем Форест», может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Согласно информации журналистов Todofichajes, в подписании игрока заинтересован мадридский «Реал». «Королевский» клуб подыскивает нового защитника из-за последних травм Давида Алабы и Эдера Милитао.

Мурилло в нынешнем сезоне чемпионата Англии сыграл 27 поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами и получил четыре желтые карточки.

Трансферная стоимость бразильца оценивается в 25 миллионов евро, а его контракт рассчитан до лета 2028 года.