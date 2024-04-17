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«Фулхэм» нацелился на центрального защитника «Челси»

17 Апреля 2024 • 11:36 Комментировать
Брайтон
0:0
Челси
отменен

Лондонский «Фулхэм» хочет усилиться центральным защитником своих соседей из «Челси». Как сообщает Teamtalk, «дачники» нацелились на Трево Чалоба, который уже давно числится в списке на продажу у руководства «синих».

Отмечается, что «Фулхэм» хочет пригласить англичанина на замену своему центральному защитнику Тосину Адарабиойо, у которого по окончании сезона истекает контракт. Ранее сообщалось, что футболист на правах свободного агента летом может перебраться в «Ньюкасл».

Напомним, Чалоба также был интересен топ-клубам из итальянской Серии А. В последние недели Трево смог завоевать место в стартовом составе «Челси». Первую половину сезона англичанин пропустил из-за травмы.

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Челси Фулхэм Трево Чалоба трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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