«Фулхэм» нацелился на центрального защитника «Челси»

Лондонский «Фулхэм» хочет усилиться центральным защитником своих соседей из «Челси». Как сообщает Teamtalk, «дачники» нацелились на Трево Чалоба, который уже давно числится в списке на продажу у руководства «синих».

Отмечается, что «Фулхэм» хочет пригласить англичанина на замену своему центральному защитнику Тосину Адарабиойо, у которого по окончании сезона истекает контракт. Ранее сообщалось, что футболист на правах свободного агента летом может перебраться в «Ньюкасл».

Напомним, Чалоба также был интересен топ-клубам из итальянской Серии А. В последние недели Трево смог завоевать место в стартовом составе «Челси». Первую половину сезона англичанин пропустил из-за травмы.