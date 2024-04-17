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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» ещё не чемпион: Почему за Англией ещё надо следить

17 Апреля 2024 • 10:43 Комментировать

«Манчестер Сити» возглавил таблицу Премьер-лиги, но говорить о том, что борьба за титул завершена, преждевременно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему «горожанам» рано вручать трофей.

2 очка за 6 игр – это не отрыв

На самом деле удивительно, почему вообще «Манчестер Сити» многие коронуют, ведь преимущество «горожан» составляет всего 2 очка. Премьер-лига видела много потрясающих развязок, когда команды упускали и более значительный задел. В сезоне-2011/12 «МЮ» растерял восемь баллов преимущества над тем же «Сити» за 6 туров. В розыгрыше 1997/98 года сами «красные дьяволы» отыграли у «Арсенала» 11 очков, двумя годами ранее они же перегнали «Ньюкасл», имея отставание в 12 пунктов!

При этом при равенстве очков в Англии определяющим фактором будет разница голов. По этому показателю «Манчестер Сити» уступает «Арсеналу» (+44 против +49) и всего немного опережает «Ливерпуль» (+41). В общем, два очка – точно не тот отрыв, который позволяет «горожанам» расслабляться.

У «Сити» непростой календарь

Выиграть оставшиеся шесть матчей подопечным Хосепа Гвардиолы будет не так-то просто. Из сильных соперников у «горожан», кажется, остался только «Тоттенхэм», с которым традиционно у команды из Манчестера возникают проблемы, а особенно в Лондоне. На новом стадионе «шпор» в пяти поединках Премьер-лиги они не выиграли и не забили ни разу. Важно также заметить, что из шести оставшихся матчей действующие чемпионы страны сразу четыре сыграют на выезде. В текущем сезоне «горожане» не смогли выиграть в трети гостевых встреч (3 поражения и 2 ничьи в 15 поединках).

Добавим к этому «лишний» матч против «Челси» в Кубке, который осложняет календарь. Гвардиолу может разве что радовать то, что поединок с «синими» состоится сразу после ближайшего поединка с «Реалом» в Лиге чемпионов, который заберёт кучу сил и эмоций.

Кадровая ситуация «Сити» не идеальная

У Гвардиолы есть проблемы с составом. Эдерсон только-только вернулся после травмы, но в каком он состоянии пока непонятно. Уокер, Стоунз и Аке травмированы. Незаменимый Родри устал и как раз пропустил матч с «Лутоном», чтобы отдохнуть, но больше такой возможности у него, видимо, не будет.

Если в прошлом сезоне «горожане» всегда могли хотя бы надеяться, что Эрлинг Холанн свой гол забьёт, то в этом сезоне норвежец уже не отправляет мячи с той же сумасшедшей частотой. Безусловно, он всё так же опасен, а у команды есть и другие опции. Однако «Манчестер Сити» уже не выходит на поле с гарантированным голом.

«Манчестер Сити» может быть лишён очков

Не стоит забывать, что «Арсенал» или «Ливерпуль» могут стать чемпионом не на поле, а в кабинете. В отношении «Манчестер Сити» продолжается расследование в плане финансовых нарушений. Есть худший сценарий, при котором «горожан» вообще отправят в низший дивизион, но в это верится с трудом.

Однако по ходу нынешнего сезона очков лишались «Эвертон» и «Ноттингем Форест». Учитывая плотность борьбы за первое место, даже штраф в размере одного балла может стать для «горожан» фатальным, не говоря уж про большее количество. Рассчитывать на это «Арсеналу» и «Ливерпулю» не стоит, принимая во внимание сложность кейса «горожан» и возможные апелляции. Тем не менее подобный подарок вполне может быть преподнесён.

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