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Полузащитник «Фулхэма» рассмеялся, когда услышал утверждение, что Сака лучше Родриго

17 Апреля 2024 • 10:06 Комментировать
Тоттенхэм
0:0
Манчестер Сити
отменен

Полузащитник «Фулхэма» Андреас Перейра мягко говоря не согласен с тем, что нападающий «Арсенала» Букайо Сака лучше Родриго из мадридского «Реала».

«Сака лучше Родриго? (Рассмеялся). Ваше мнение отличается от моего. Мне очень нравится Букайо, я считаю его потрясающим футболистом. Тем не менее, Родриго может закрыть любую позицию в атаке. Плюс ко всему, он выступает за мадридский «Реал», – цитирует Перейру Five UK.

Напомним, Сака и Родриго могут встретиться в полуфинале Лиги чемпионов. Для этого мадридскому «Реалу» сегодня нужно пройти в четвертьфинале «Манчестер Сити», а «Арсеналу» – мюнхенскую «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фулхэм Родриго Арсенал Лондон Андреас Перейра Букайо Сака ещё теги

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Сегодня, 17 Апреля
10:06 · Англия. Премьер-лига
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