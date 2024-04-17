Полузащитник «Фулхэма» рассмеялся, когда услышал утверждение, что Сака лучше Родриго

Полузащитник «Фулхэма» Андреас Перейра мягко говоря не согласен с тем, что нападающий «Арсенала» Букайо Сака лучше Родриго из мадридского «Реала».

«Сака лучше Родриго? (Рассмеялся). Ваше мнение отличается от моего. Мне очень нравится Букайо, я считаю его потрясающим футболистом. Тем не менее, Родриго может закрыть любую позицию в атаке. Плюс ко всему, он выступает за мадридский «Реал», – цитирует Перейру Five UK.

Напомним, Сака и Родриго могут встретиться в полуфинале Лиги чемпионов. Для этого мадридскому «Реалу» сегодня нужно пройти в четвертьфинале «Манчестер Сити», а «Арсеналу» – мюнхенскую «Баварию».