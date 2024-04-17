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Аршавин высказался о покере на «Энфилде»

17 Апреля 2024 • 09:22 Комментировать

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в беседе с журналистами вспомнил о своем покере на «Энфилде» в апреле 2009 года.

«Просто удачное стечение обстоятельств. Четыре удара по воротам - четыре гола! Хотя нельзя сказать, что все легко давалось», - передает слова Андрея «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Аршавин защищал цвета лондонского коллектива с 2009 по 2013 год. В составе английского топ-клуба российский футболист провел 144 поединка, в которых отметился 31 забитым мячом и 46 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Арсенал Лондон
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