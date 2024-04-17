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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Ливерпуль» поборются за игрока из Германии

17 Апреля 2024 • 08:44 Комментировать (1)

Центральный защитник франкфуртского «Айнтрахта» Виллиан Пачо может трудоустроиться в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Флориана Плеттенберга.

Согласно сведениям источника, в подписании игрока заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Немецкая сторона готова продать футболиста, если за него предложат порядка 50-60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний эквадорский защитник поучаствовал в 28 матчах чемпионата Германии. Виллиан отметился одной результативной передачей и получил семь желтых карточек.

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Ливерпуль Арсенал Лондон Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2024 Виллиан Пачо ещё теги
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ВетерПеремен
17 Апреля 2024 в 08:52
Арсеналу нафиг не нужен!
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