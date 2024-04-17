«Арсенал» и «Ливерпуль» поборются за игрока из Германии

Центральный защитник франкфуртского «Айнтрахта» Виллиан Пачо может трудоустроиться в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Флориана Плеттенберга.

Согласно сведениям источника, в подписании игрока заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Немецкая сторона готова продать футболиста, если за него предложат порядка 50-60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний эквадорский защитник поучаствовал в 28 матчах чемпионата Германии. Виллиан отметился одной результативной передачей и получил семь желтых карточек.