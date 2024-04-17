Джонсон предложил «Челси» звёздного защитника «Манчестер Юнайтед»

«Такие игроки, как Варан, редко появляются на рынке свободных агентов. Да, это уже не тот Рафаэль, что был несколько лет назад, но он по-прежнему играет на хорошем уровне. У него есть проблемы с травмами, но вы можете подписать его бесплатно. Даже если он сыграет 50 процентов матчей, это уже будет неплохой сделкой», - цитирует Глена The Sun.