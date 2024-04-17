Джонсон предложил «Челси» звёздного защитника «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок лондонского «Челси» Глен Джонсон хотел бы видеть в составе «пенсионеров» защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана. Летом французский футболист станет свободным агентом.
«Такие игроки, как Варан, редко появляются на рынке свободных агентов. Да, это уже не тот Рафаэль, что был несколько лет назад, но он по-прежнему играет на хорошем уровне. У него есть проблемы с травмами, но вы можете подписать его бесплатно. Даже если он сыграет 50 процентов матчей, это уже будет неплохой сделкой», - цитирует Глена The Sun.
В нынешнем сезоне Варан провел 21 встречу, забил один гол и получил две желтые карточки.
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