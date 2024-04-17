Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Баварии» приняли решение по Клоппу и Хаби Алонсо

17 Апреля 2024 • 07:36 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» решила отказаться от борьбы за Юргена Клоппа и Хаби Алонсо. Как сообщает инсайдер Максимилиан Кох, немецкий гранд не хочет назначать временного специалиста и ждать прихода кого-то из вышеназванных тренеров.

Руководство «Баварии» хочет назначить наставника на длительный срок. В Мюнхене ставят целью выход в финал Лиги чемпионов в следующем году, который состоится на домашнем стадионе клуба – «Альянц-Арене».

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет команду по окончании текущего сезона. Команда впервые за долгое время не стала чемпионом Германии.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хаби Алонсо Юрген Клопп ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Назван человек, с которым у Абаскаля возникали конфликты в «Спартаке» Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Бавария» выбрала нового тренера «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро
«Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ Надаль вернулся на корт и победил Коболли на турнире в Барселоне Рублёв проиграл четвёртый подряд матч и покинул турнир в Барселоне Майкл Чендлер заявил, что UFC может ввести новый пояс для его боя против Макгрегора КХЛ огласила лучших игроков 1/2 финала Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
07:36 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» приняли решение по Клоппу и Хаби Алонсо
02:37 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис может покинуть «Интер» летом только при одном условии
16 Апреля
21:11 · Англия. Премьер-лига
Названо условие возвращения Санчо в «Манчестер Юнайтед»
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на дорогостоящего украинца
19:38 · Англия. Премьер-лига
Беллингем высказался о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Сити»
19:20 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис: «У лондонского «Арсенала» и московского «Спартака» одинаковая проблема» 1
17:37 · Англия. Премьер-лига
Лишь один игрок АПЛ забил больше голов с пенальти при стопроцентной реализации, чем Палмер
16:59 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва объяснил спады «Манчестер Сити»
16:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Чемпионская гонка ещё не закончена
15:01 · Англия. Премьер-лига
Палмер — первый игрок «Челси» после Азара, забивший более 20 голов в сезоне
14:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на одного из лучших бомбардиров АПЛ
14:26 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд назвал экс-игрока «Ливерпуля», который был похож на Роналду
13:58 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби – главный кандидат владельцев «Манчестер Юнайтед» на замену тен Хагу
13:11 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль решил, где хочет играть
13:03 · Англия. Премьер-лига
Трент: «Кто бы ни стал новым тренером, мы будем требовать от себя участие в чемпионской гонке»
Все новости
Рекомендуем