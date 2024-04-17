В «Баварии» приняли решение по Клоппу и Хаби Алонсо

Мюнхенская «Бавария» решила отказаться от борьбы за Юргена Клоппа и Хаби Алонсо. Как сообщает инсайдер Максимилиан Кох, немецкий гранд не хочет назначать временного специалиста и ждать прихода кого-то из вышеназванных тренеров.

Руководство «Баварии» хочет назначить наставника на длительный срок. В Мюнхене ставят целью выход в финал Лиги чемпионов в следующем году, который состоится на домашнем стадионе клуба – «Альянц-Арене».

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет команду по окончании текущего сезона. Команда впервые за долгое время не стала чемпионом Германии.