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Названо условие возвращения Санчо в «Манчестер Юнайтед»

16 Апреля 2024 • 21:11 Комментировать

В прошлом году между Джедоном Санчо и Эриком тен Хагом произошёл конфликт в «Манчестер Юнайтед». Футболист тогда после пропуска одного из матчей сказал, что из его делают козла отпущения. Это был ответ на слова тренера, упрекнувшего Санчо в плохих тренировках. Вингер был отстранён от работы с командой, а зимой он отправился в аренду в дортмундскую «Боруссию».

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на журналиста Питера Холла, Санчо не отказался от карьеры в «Манчестер Юнайтед». 24-летний футболист будет готов вернуться в клуб, если тен Хаг покинет тренерский мостик по завершению сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Эрик тен Хаг Джедон Санчо ещё теги
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