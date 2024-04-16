Названо условие возвращения Санчо в «Манчестер Юнайтед»

В прошлом году между Джедоном Санчо и Эриком тен Хагом произошёл конфликт в «Манчестер Юнайтед». Футболист тогда после пропуска одного из матчей сказал, что из его делают козла отпущения. Это был ответ на слова тренера, упрекнувшего Санчо в плохих тренировках. Вингер был отстранён от работы с командой, а зимой он отправился в аренду в дортмундскую «Боруссию».

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на журналиста Питера Холла, Санчо не отказался от карьеры в «Манчестер Юнайтед». 24-летний футболист будет готов вернуться в клуб, если тен Хаг покинет тренерский мостик по завершению сезона.