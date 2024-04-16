Беллингем высказался о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Сити»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился комментарием о несостоявшемся переходе в «Манчестер Сити» прошлым летом.

— Я разговаривал со многими клубами, но когда я получил предложение от «Реала», то мне не пришлось долго думать, — приводит слова Беллингема Madrid Xtra.

Напомним, 20-летний хавбек присоединился к «сливочным» в июле 2023 года. За это время он сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 20 мячей и записал на свой счет десять ассистов.

Действующий контракт Беллингема с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 180 миллионов евро.