Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канчельскис: «У лондонского «Арсенала» и московского «Спартака» одинаковая проблема»

16 Апреля 2024 • 19:20 Комментировать

В минувшие выходные лондонский «Арсенал» оступился дома с «Астон Виллой» (0:2) и ухудшил свои шансы на чемпионство по итогу сезона АПЛ. Андрей Канчельскис, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» сравнил «канониров» с московским «Спартаком», указав на одинаковую проблему клубов.

«Арсенал» не способен бороться за чемпионство. Я говорил, что у них будет сбой в конце, десять лет уже так. Выглядят приятно, потом бац — и всё, сдуваются. Все как у «Спартака» в России», - делится Канчельскис для «Матч ТВ», добавив, что у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в этом плане всё в порядке.

На данный момент в таблице у «Сити» 73 очка и первое место, второе с 71 баллом делят «Арсенал» и «Ливерпуль».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Арсенал Лондон Андрей Канчельскис ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ Назван человек, с которым у Абаскаля возникали конфликты в «Спартаке» Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» «Бавария» выбрала нового тренера
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Леверкузен больше не Неверкузен: «Байер» круто урвал первое в истории чемпионство, поколотив «Вердер»
Спортивные новости
Надаль вернулся на корт и победил Коболли на турнире в Барселоне Рублёв проиграл четвёртый подряд матч и покинул турнир в Барселоне Майкл Чендлер заявил, что UFC может ввести новый пояс для его боя против Макгрегора КХЛ огласила лучших игроков 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Апреля
19:38 · Англия. Премьер-лига
Беллингем высказался о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Сити»
19:20 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис: «У лондонского «Арсенала» и московского «Спартака» одинаковая проблема»
17:37 · Англия. Премьер-лига
Лишь один игрок АПЛ забил больше голов с пенальти при стопроцентной реализации, чем Палмер
16:59 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва объяснил спады «Манчестер Сити»
16:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Чемпионская гонка ещё не закончена
15:01 · Англия. Премьер-лига
Палмер — первый игрок «Челси» после Азара, забивший более 20 голов в сезоне
14:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на одного из лучших бомбардиров АПЛ
14:26 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд назвал экс-игрока «Ливерпуля», который был похож на Роналду
13:58 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби – главный кандидат владельцев «Манчестер Юнайтед» на замену тен Хагу
13:11 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль решил, где хочет играть
13:03 · Англия. Премьер-лига
Трент: «Кто бы ни стал новым тренером, мы будем требовать от себя участие в чемпионской гонке»
12:56 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд может пропустить Евро-2024, считает Малуда
12:53 · Англия. Премьер-лига
Харгривз: «Не думаю, что у «Арсенала» хватает глубины состава для конкуренции с «Манчестер Сити» 1
12:53 · Англия. Премьер-лига
Артета провёл переговоры с бывшим игроком «Реала»
12:17 · Англия. Премьер-лига
Брэнтуэйт не является приоритетной целью для «Манчестер Юнайтед», всё дело в ценнике
Все новости
Рекомендуем