Канчельскис: «У лондонского «Арсенала» и московского «Спартака» одинаковая проблема»

В минувшие выходные лондонский «Арсенал» оступился дома с «Астон Виллой» (0:2) и ухудшил свои шансы на чемпионство по итогу сезона АПЛ. Андрей Канчельскис, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» сравнил «канониров» с московским «Спартаком», указав на одинаковую проблему клубов.

«Арсенал» не способен бороться за чемпионство. Я говорил, что у них будет сбой в конце, десять лет уже так. Выглядят приятно, потом бац — и всё, сдуваются. Все как у «Спартака» в России», - делится Канчельскис для «Матч ТВ», добавив, что у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в этом плане всё в порядке.

На данный момент в таблице у «Сити» 73 очка и первое место, второе с 71 баллом делят «Арсенал» и «Ливерпуль».