Лишь один игрок АПЛ забил больше голов с пенальти при стопроцентной реализации, чем Палмер

Вечером понедельника «Челси» разгромил дома «Эвертон». Коул Палмер, молодой полузащитник «синих» оформил покер. Свой последний гол из четырёх англичанин оформил с 11-метровой отметки.

Таким образом, Палмер реализовал девять из девяти своих пенальти в АПЛ. Только один игрок забил больше голов с пенальти при стопроцентной реализации (11/11) – это экс-полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, защищавший цвета «горожан» в 2010-х годах. Фактом делится Opta Sports.

Напомним, что после матча с «ирисками» Палмер стал делить первое место гонки бомбардиров АПЛ с Эрлингом Холанном – у обоих по 20.