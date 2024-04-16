Бернарду Силва объяснил спады «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва объяснил спады в выступлениях команды по ходу текущего сезона.

«Думаю, здесь есть смесь разных причин. У команды после требла было небольшое похмелье. Непросто снова обрести голод. Также можно сказать о травмах и о кадровых изменениях – новым футболистам приходится адаптироваться, а это непросто.

Всё сложилось друг на друга, иногда команда не идеальна. Но сейчас мы чувствуем веру в себя и имеем шансы выиграть все турниры. Мы можем это сделать», - сказал Силва на вторничной пресс-конференции.

В среду, 17 апреля, «Манчестер Сити» сыграет в Лиге чемпионов против «Реала».