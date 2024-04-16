Гвардиола: Чемпионская гонка ещё не закончена

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз высказался о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге.

«Когда мы отставали на два очка в турнирной таблице, я сказал, что это еще не конец. Теперь мы впереди на два очка, и я все еще говорю, что это еще не конец», — приводит слова Гвардиолы The Athletic.

После 32 сыгранных матчей «Манчестер Сити» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Англии. В копилке команды 73 набранных очка. Ближайшими преследователями «горожан» являются «Арсенал» и «Ливерпуль», у которых на счету по 71 баллу.

В следующем туре «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Брайтоном». Игра пройдет 25 апреля, начало — в 22:00 по мск.