Палмер — первый игрок «Челси» после Азара, забивший более 20 голов в сезоне

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер стал первым игроком команды, которому удалось забить более 20 мячей в сезоне во всех турнирах со времён Эдена Азара.

Напомним, в сезоне-2018/19 Азар поразил ворота соперников 21 раз в 52 встречах.

В текущей кампании 21-летний Палмер принял участие в 41 игре во всех турнирах, забил 25 мячей и записал на свой счет 13 результативных передач.

На данный момент «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. набрав 47 очков в 31 матче.

23 апреля «Челси» встретится на выезде с «Арсеналом» в рамках отложенного матча 29-го тура АПЛ, начало — в 22:00 по мск.