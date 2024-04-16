«Арсенал» нацелился на одного из лучших бомбардиров АПЛ

Лондонский «Арсенал» строит планы по усилению своего состава на трансферное лето. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, на радаре «канониров» находится нападающий Олли Уоткинс из «Астон Виллы».

При этом отмечается, что камнем преткновения в сделке могут стать возраст и высокая цена – 28-летний Уоткинс будет стоить более 80 миллионов евро.

Олли Уоткинс забил 19 голов в текущем чемпионате Англии. Больше наколотили только два футболиста – Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» и Коул Палмер из «Челси» (у них по 20 голов).

Добавим, что «Арсенал» в этом сезоне ведёт борьбу за титул чемпиона Англии.