Де Дзерби – главный кандидат владельцев «Манчестер Юнайтед» на замену тен Хагу

Всё указывает на то, что владельцы «Манчестер Юнайтед» уже определились с главным кандидатом на замену Эрику тен Хагу, если нидерландец всё же будет уволен ближайшим летом.

По информации от Scoop, манкунианці хотят видеть на тренерском посту Роберто де Дзерби из «Брайтона», у которого в контракте есть отступные в районе 15 миллионов евро. Напомним, итальянцем также интересуются каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

«Брайтон» де Дзерби в данный момент занимает девятую строчку в Английской премьер-лиге, но владельцы «Манчестер Юнайтед» верят, что с более сильным составом итальянец способен добиться целей, которые ставят перед собой манкунианцы.