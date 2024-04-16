Марсьяль решил, где хочет играть

В летнее трансферное окно нападающий Антони Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо ранее сообщал, что ситуация не изменится – француз по завершению сезона обретёт статус свободного агента.

Как сообщает TodoFichajes, Марсьяль хочет играть в Италии или Испании. Ранее форвард уже провёл отрезок в испанском футболе – за «Севилью» на правах аренды.

Недавно в прессе появлялась информация о том, что 28-летний Антони Марсьяль предложил свои услуги «Интеру».

Добавим, что Марсьяль забил два гола и отдал один голевой пас в 19 официальных матчах сезона 2023/2024.