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Трент: «Кто бы ни стал новым тренером, мы будем требовать от себя участие в чемпионской гонке»

16 Апреля 2024 • 13:03 Комментировать
Фулхэм
...
Ливерпуль
21.04 18:30

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от перемен в команде. Англичанин считает, что мерсисайдцам по силам побороться за чемпионский титул Премьер-лиги в следующем сезоне, несмотря на летний уход наставника Юргена Клоппа.

«Это будет странно. Тем не менее, мне нравится идея нового вызова для команды. Придёт новый тренер, изменится стиль игры и культура. У игроков останется прежний менталитет и стремление к победе. Мы будем требовать от себя участие в гонке за титул в следующем сезоне. Это не зависит от того, кто будет новым тренером», – цитирует Трента Liverpool Echo.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд

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