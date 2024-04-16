Трент: «Кто бы ни стал новым тренером, мы будем требовать от себя участие в чемпионской гонке»

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от перемен в команде. Англичанин считает, что мерсисайдцам по силам побороться за чемпионский титул Премьер-лиги в следующем сезоне, несмотря на летний уход наставника Юргена Клоппа.

«Это будет странно. Тем не менее, мне нравится идея нового вызова для команды. Придёт новый тренер, изменится стиль игры и культура. У игроков останется прежний менталитет и стремление к победе. Мы будем требовать от себя участие в гонке за титул в следующем сезоне. Это не зависит от того, кто будет новым тренером», – цитирует Трента Liverpool Echo.