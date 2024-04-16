Рэшфорд может пропустить Евро-2024, считает Малуда

Известный в прошлом футболист Флоран Малуда считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может не попасть в заявку сборной Англии на чемпионат Европы – 2024.

«Мы видим талант Рэшфорда, но он не был стабилен в этом сезоне. На Евро вам нужны те, кто находится в отличной форме, потому что матчи будут проходить каждые три дня.

Без мяча Рэшфорд работает недостаточно усердно. Все мы видели клипы, на которых Маркус не возвращается назад и не прикрывает своего игрока», - цитирует Малуда Mirror.

На групповой стадии Евро-2024 соперниками сборной Англии станут Сербия, Дания и Словения.