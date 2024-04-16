Харгривз: «Не думаю, что у «Арсенала» хватает глубины состава для конкуренции с «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Оуэн Харгривз высказался о глубине состава лондонского «Арсенала». Напомним, на выходных «канониры» проиграли «Астон Вилле» 0:2 и упустили лидерство в Английской премьер-лиге.

«Не думаю, что у «Арсенала» хватает глубины состава для конкуренции с «Манчестер Сити» в сезоне, который состоит из 38 матчей в АПЛ. В некоторых моментах тебе необходимо прибегать к ротации. Деклан Райс в этом сезоне был великолепен, но он выглядел уставшим в матче против очень хорошей «Астон Виллой», – сказал Харгривз в эфире The Kelly and Wrighty Show.