Артета провёл переговоры с бывшим игроком «Реала»

Фланговый защитник Мигель Гутьеррес, правами на которого владеет «Жирона», может переехать из Испании в Англию. По информации Todofichajes, в подписании 22-летнего испанского латераля заинтересован лондонский «Арсенал».

Главный тренер «канониров» Микель Артета лично заинтересован в переходе соотечественника. Специалист созвонился с игроком и обсудил потенциальную сделку.

Конкурентом «Арсенала» в споре за Гутьерреса являются мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт Мигеля с «Жироной» рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро.