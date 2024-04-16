Брэнтуэйт не является приоритетной целью для «Манчестер Юнайтед», всё дело в ценнике

Центральный защитник «Эвертона» Джерред Брэнтуэйт находится в шорт-листе «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, если верить журналисту Флориану Плеттенбергу, англичанин не является приоритетным кандидатом для манкунианцев на усиление обороны.

Сообщается, что ценник является одной из главных причин, по которой Брэнтуэйт вряд ли станет игроком «Манчестер Юнайтед». «Эвертон» требует за своего воспитанника минимум 93 миллионов евро компенсации.

Джерред в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился двумя забитыми голами. 21-летний футболист в прошлом сезоне выступал на правах аренды за ПСВ Эйндховен.