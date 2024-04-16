Каррагер: «Челси» потрясающе сыграл в матче с «Эвертоном», но Палмер так играет весь сезон»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал игру лондонского «Челси» в матче с «Эвертоном». Англичанин похвалил полузащитника Коула Палмера, который отметился покером и помог «синим» одержать разгромную победу 6:0.

«Челси» потрясающе сыграл в матче с «Эвертоном», но Палмер так играет весь сезон. Остальным игрокам удалось приблизиться к этому уровню в игре «Эвертоном», – цитирует Каррагера Sky Sports.

Отметим, что Палмер в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 20 голами и 9 результативными передачами. Коул разделяет первую строчку в таблице бомбардиров со своим бывшим партнёром Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити».